На пляжах Дагестана можно отдохнуть за 17 тысяч рублей. Пока места для проживания в регионе есть

АТОР: отдых в Дагестане летом 2024 года начинается с 17 тысяч рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самом дешёвом путешествии этим летом. Оказывается, можно отдохнуть на море вдвоём всего за 17 тысяч рублей. Такой отдых возможен на пляжах Дагестана.

Фото: commons.wikimedia.org by Легионер 2016 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В качестве примера туроператоры привели компанию "Интурист", которая предлагает тур в Дагестан на 7 дней с бронированием гостевого домика, как раз по вышеуказанной цене. Однако туроператоры сразу предупредили, что в эту стоимость не включён перелёт. С более полными условиями по данному направлению выступает компания "Пегас Туристик". Она предлагает недельный тур в Дагестан, с проживанием, с перелётом из Москвы за 53 тысячи рублей.

В Ассоциации отметили, что цена на тур очень зависит от агентства. Конечная цена по одному и тому же направлению может отличаться на десятки тысяч рублей. Что касается Дагестана, то в АТОР рассказали, что пока бронирование номеров в данном регионе доступно. Однако к середине весны их может уже и не быть.