Пресс-служба управления МЧС России на полуострове Крым сообщила о спасении группы туристов, которые были обнаружены в горах.
По информации из пресс-релиза, туристы были найдены в Бахчисарайском районе и сопровождены к безопасному месту. Группа оказалась затруднена на труднопроходимом участке местности, однако им не требовалась медицинская помощь.
В операции по поиску и спасению участвовало пять человек.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.