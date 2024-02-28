Крымские горы: успешная спасательная операция для группы туристов

В горах Крыма была проведена операция по спасению группы туристов

0:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пресс-служба управления МЧС России на полуострове Крым сообщила о спасении группы туристов, которые были обнаружены в горах.

По информации из пресс-релиза, туристы были найдены в Бахчисарайском районе и сопровождены к безопасному месту. Группа оказалась затруднена на труднопроходимом участке местности, однако им не требовалась медицинская помощь.

В операции по поиску и спасению участвовало пять человек.