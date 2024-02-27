Весенние приключения: почему Нижний Новгород входит в список популярных мест

Нижний Новгород попал в список десяти самых популярных мест для отдыха весной по данным сервиса Tvil. ru.
В сравнении с предыдущим годом интерес к весенним поездкам в стране возрос на 24%.
Самым востребованным местом стал Санкт-Петербург: на этот город приходится 14% всех бронирований с марта по май. Сочи и Москва заняли второе и третье места соответственно, с долей бронирований 13% и 9%.
Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге. По данным исследования, туристы обычно планируют остановиться в городе на три ночи, с проживанием в гостиницах по цене в среднем 4,2 тысячи рублей за ночь.
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