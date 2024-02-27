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Весенние приключения: почему Нижний Новгород входит в список популярных мест

Нижний Новгород занял место в списке десяти востребованных мест для весеннего отдыха

0:51
Туризм

Нижний Новгород попал в список десяти самых популярных мест для отдыха весной по данным сервиса Tvil. ru.

Нижний Новгород занял место в списке десяти востребованных мест для весеннего отдыха
Фото: newsnn.ru

В сравнении с предыдущим годом интерес к весенним поездкам в стране возрос на 24%.

Самым востребованным местом стал Санкт-Петербург: на этот город приходится 14% всех бронирований с марта по май. Сочи и Москва заняли второе и третье места соответственно, с долей бронирований 13% и 9%.

Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге. По данным исследования, туристы обычно планируют остановиться в городе на три ночи, с проживанием в гостиницах по цене в среднем 4,2 тысячи рублей за ночь.

В топ-10 также вошли:

  • Казань
  • Калининград
  • Кисловодск
  • Пятигорск
  • Красная Поляна
  • Ялта
Нижний Новгород! Я бы сюда переехал.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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