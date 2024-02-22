Более доступные рейсы: планы на новые направления от России в Китай и обратно

Китай готовит приятный сюрприз для россиян к 23 февраля

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Предусмотрено согласование Китайской стороной ряда изменений, направленных на улучшение транспортных связей между Россией и Китаем. Начиная с 23 февраля, эти изменения будут доступны для всех жителей обеих стран. К новым маршрутам авиарейсов будут добавлены существующие маршруты.

Фото: Фото: ru.freepik.com

По мнению экспертов, расширение транспортной сети между Россией и Китаем является ключевой целью этого процесса. В прошлом году Китай начал регулярные авиарейсы в Россию, и количество маршрутов продолжает расти. Китайское правительство уже утвердило добавление новых маршрутов между двумя странами. В ближайшем будущем самолеты из Владивостока будут летать в город Янцзы. Компания China Southern Airlines успешно провела пробные рейсы в обе стороны.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам, и время в пути составит всего полтора часа. В настоящее время уже существуют прямые рейсы из Владивостока в Пекин, Далянь и Харбин, а в будущем могут появиться новые направления. Например, авиакомпания "Аэрофлот" исследует возможность запуска прямых рейсов в курортный город Санья, где туристы смогут провести летний отдых. Также Россия планирует начать регулярные рейсы в Шанхай из Владивостока.

Ожидается, что благодаря поддержке государства стоимость билетов на эти рейсы станет более доступной.