Посольство РФ в Шри-Ланке бьет тревогу из-за участившихся случаев домогательств к российским гражданам

Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство России в Шри-Ланке обратилось к проживающим в стране россиянам с призывом вернуться на родину.

Фото: wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Причиной обращения стали участившиеся случаи домогательств к российским женщинам со стороны граждан Шри-Ланки и другие инциденты с участием россиян.

Так, 15 февраля в одном из отелей в Хабарадуве три россиянки подверглись приставаниям со стороны персонала. Один из сотрудников отеля дважды забрался к ним в номер ночью и совершал непристойные действия в отношении женщин. Дело закончилось дракой и вызовом полиции.

В связи с этим и другими инцидентами с участием россиян посольство РФ предложило своим соотечественникам "рассмотреть возможность возвращения" в родную страну.