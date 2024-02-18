Посольство России в Шри-Ланке обратилось к проживающим в стране россиянам с призывом вернуться на родину.
Причиной обращения стали участившиеся случаи домогательств к российским женщинам со стороны граждан Шри-Ланки и другие инциденты с участием россиян.
Так, 15 февраля в одном из отелей в Хабарадуве три россиянки подверглись приставаниям со стороны персонала. Один из сотрудников отеля дважды забрался к ним в номер ночью и совершал непристойные действия в отношении женщин. Дело закончилось дракой и вызовом полиции.
В связи с этим и другими инцидентами с участием россиян посольство РФ предложило своим соотечественникам "рассмотреть возможность возвращения" в родную страну.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.