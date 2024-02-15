Отказ в путешествии на Алтай из-за возраста: MAXBUS ссылается на службу безопасности

Туристке, которой исполнилось 45 лет, отказали в поездке на Алтай из-за её возраста

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская компания MAXBUS, специализирующаяся на организации автобусных туров по Алтаю и в Шерегеш, отклонила заявку 45-летней жительницы Сибири из-за её возраста. Эту информацию раскрыли представители из Новосибирска.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам путешественницы, она пыталась забронировать путешествие на март, однако получила отказ без детального объяснения причин. В переписке с компанией упоминалась служба безопасности, но конкретные аргументы не были представлены.

"Мне, как порядочному и ответственному человеку, крайне обидно. Я рассматриваю это как оскорбление. — Мы вам отказываем, потому что можем. — Это недопустимо", — поделилась своим негодованием жительница России.

На странице MAXBUS в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что туры предназначены только для лиц старше 18 лет и моложе 45 лет, ориентированы на молодежь, и компания может отказать в бронировании без объяснения причин.

Представители MAXBUS отказались комментировать ситуацию. Однако после обращения журналиста в компанию, бронирование туристки было восстановлено со ссылкой на технический сбой в службе безопасности, сообщает источник.

Ранее еще одна россиянка лишилась возможности отдохнуть в Турции из-за ошибки в паспорте, заплатив полмиллиона рублей. В документе путешественницы, родившейся в 1980-х годах, в графе "Место рождения" было указано "Екатеринбург", хотя до 1991 года город назывался Свердловском. Паспорт был изъят, а на женщину наложили штраф.