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Защита прав авиапассажиров: Минтранс разрабатывает законопроект по штрафам

Авиаперевозчиков могут начать штрафовать за предоставление некорректной информации о своих рейсах

2:51
Туризм
  • Министерство транспорта готовит законопроект, направленный на защиту прав пассажиров, которые сталкиваются с потерей денег из-за ошибок в информации о времени вылета и неправильного оформления билетов, сообщают "Известия" 13 февраля. Поддержку этой инициативе планируют оказать члены профильного комитета Государственной Думы по транспорту.

"В настоящее время на авиационном транспорте используется автоматизированная информационная система оформления авиабилетов, в которой должна содержаться информация о правилах конкретной авиаперевозки в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ. В настоящее время Министерством транспорта разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях с целью обеспечения строгого соблюдения этих требований", — отметили в пресс-службе Минтранса.

Авиаперевозчиков могут начать штрафовать за предоставление некорректной информации о своих рейсах
Фото: Фото: ru.freepik.com

Представители министерства добавили, что невыполнение этих требований или нарушение их размещения может повлечь за собой административную ответственность для перевозчиков. Планируется внести законопроект в Государственную Думу этой осенью.

По информации источника в министерстве, каждый год центральный аппарат Ространснадзора получает около 700 различных жалоб от пассажиров на авиакомпании. Основные жалобы касаются задержек и отмен рейсов, нарушений правил провоза ручной клади, отсутствия возмещения стоимости билетов в случае заболевания пассажира или его семьи и других проблем.

"Чаще всего пассажиры оказываются в безвыходной ситуации перед авиакомпаниями, несмотря на то, что они несут ответственность только перед ними. Примерно говоря, я однажды опоздал всего лишь на одну минуту, и меня не допустили к вылету. В то же время многие авиакомпании регулярно задерживают свои рейсы", — заявил первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

Он отметил, что недопустимо, чтобы пассажиры оставались на земле не по своей воле из-за продажи билетов на одно и то же место. Административная ответственность должна быть предусмотрена за такие случаи, и размер штрафа должен как минимум соответствовать стоимости билета, считает чиновник.

Однако эксперты высказывают сомнения в том, что перевозчикам будет наложена ответственность за продажу избыточных билетов. По крайней мере, до сих пор попытки закрепить это понятие в законодательстве завершались неудачно. Например, Минтранс работал над законопроектом в 2015 году, но потом его убрали из повестки дня. В 2017 году также были предприняты попытки ввести штрафы за эту практику, но они также оказались безрезультатными. С учетом трудностей авиационной индустрии в условиях санкций и ограничений на международные перевозки, вряд ли можно ожидать, что перевозчиков приведут к ответственности за продажу более чем доступного количества мест на борту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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