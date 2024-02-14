Защита прав авиапассажиров: Минтранс разрабатывает законопроект по штрафам

"В настоящее время на авиационном транспорте используется автоматизированная информационная система оформления авиабилетов, в которой должна содержаться информация о правилах конкретной авиаперевозки в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ. В настоящее время Министерством транспорта разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях с целью обеспечения строгого соблюдения этих требований", — отметили в пресс-службе Минтранса.Фото: Фото: ru.freepik.com
Представители министерства добавили, что невыполнение этих требований или нарушение их размещения может повлечь за собой административную ответственность для перевозчиков. Планируется внести законопроект в Государственную Думу этой осенью.
По информации источника в министерстве, каждый год центральный аппарат Ространснадзора получает около 700 различных жалоб от пассажиров на авиакомпании. Основные жалобы касаются задержек и отмен рейсов, нарушений правил провоза ручной клади, отсутствия возмещения стоимости билетов в случае заболевания пассажира или его семьи и других проблем.
"Чаще всего пассажиры оказываются в безвыходной ситуации перед авиакомпаниями, несмотря на то, что они несут ответственность только перед ними. Примерно говоря, я однажды опоздал всего лишь на одну минуту, и меня не допустили к вылету. В то же время многие авиакомпании регулярно задерживают свои рейсы", — заявил первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.
Он отметил, что недопустимо, чтобы пассажиры оставались на земле не по своей воле из-за продажи билетов на одно и то же место. Административная ответственность должна быть предусмотрена за такие случаи, и размер штрафа должен как минимум соответствовать стоимости билета, считает чиновник.
Однако эксперты высказывают сомнения в том, что перевозчикам будет наложена ответственность за продажу избыточных билетов. По крайней мере, до сих пор попытки закрепить это понятие в законодательстве завершались неудачно. Например, Минтранс работал над законопроектом в 2015 году, но потом его убрали из повестки дня. В 2017 году также были предприняты попытки ввести штрафы за эту практику, но они также оказались безрезультатными. С учетом трудностей авиационной индустрии в условиях санкций и ограничений на международные перевозки, вряд ли можно ожидать, что перевозчиков приведут к ответственности за продажу более чем доступного количества мест на борту.
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