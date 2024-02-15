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Европейцы не в приоритете. Продвижение российского въездного туризма будет исключительно в Азии

Приоритетные направления для туристов в Россию будут из Китая, Индии и других стран Азии

1:32
Туризм

Планы развития въездного туризма в Россию к 2030 году сосредоточатся на привлечении туристов из Китая, Индии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ожидается, что это приведет к ежегодному притоку 16 миллионов иностранных посетителей, согласно прогнозу правительственного "Центра стратегических разработок". Для продвижения туристического потенциала за рубежом Минэкономики планирует выделить 400 миллионов рублей.

Приоритетные направления для туристов в Россию будут из Китая, Индии и других стран Азии
Фото: ИА Красная весна

Согласно "Концепции продвижения туристического потенциала России на международных рынках", уже достаточно раскрученные направления, такие как Москва и Санкт-Петербург, больше не будут акцентироваться, и вместо этого будут активно продвигаться другие локации. Планируется организация деловых миссий для российских турагентств и ознакомительных поездок для иностранных агентств.

Кроме того, в планах также заложено привлечение туристов из стран СНГ: Туркменистан, Казахстан и Узбекистан вошли в топ-10 стран, из которых в 2023 году в Россию приезжало наибольшее количество иностранных туристов.

Несмотря на значительный поток туристов из Турции, который в 2023 году составил почти 48 тысяч человек и увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом, эта страна не вошла в список приоритетных. По понятным причинам также не будет осуществляться активная реклама российского туризма в Германии, Эстонии и Латвии, которые также являются важными источниками туристов для России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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