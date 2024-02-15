Европейцы не в приоритете. Продвижение российского въездного туризма будет исключительно в Азии

Планы развития въездного туризма в Россию к 2030 году сосредоточатся на привлечении туристов из Китая, Индии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ожидается, что это приведет к ежегодному притоку 16 миллионов иностранных посетителей, согласно прогнозу правительственного "Центра стратегических разработок". Для продвижения туристического потенциала за рубежом Минэкономики планирует выделить 400 миллионов рублей.
Согласно "Концепции продвижения туристического потенциала России на международных рынках", уже достаточно раскрученные направления, такие как Москва и Санкт-Петербург, больше не будут акцентироваться, и вместо этого будут активно продвигаться другие локации. Планируется организация деловых миссий для российских турагентств и ознакомительных поездок для иностранных агентств.
Кроме того, в планах также заложено привлечение туристов из стран СНГ: Туркменистан, Казахстан и Узбекистан вошли в топ-10 стран, из которых в 2023 году в Россию приезжало наибольшее количество иностранных туристов.
Несмотря на значительный поток туристов из Турции, который в 2023 году составил почти 48 тысяч человек и увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом, эта страна не вошла в список приоритетных. По понятным причинам также не будет осуществляться активная реклама российского туризма в Германии, Эстонии и Латвии, которые также являются важными источниками туристов для России.
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