Москва засияла на мировой туристической карте: востребованные направления для ближневосточных гостей

Поток туристов из стран Ближнего Востока в Москву почти достиг допандемийного уровня

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

После пандемии поток туристов из стран Ближнего Востока в Москву возрос на более чем 50%, а их вклад в экономику туристической индустрии столицы вырос еще быстрее, достигнув 85% от уровня 2019 года — сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

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Пресс-служба также отметила, что Москва активно развивает международный туризм и сотрудничество с основными иностранными рынками. В этом году были проведены первые бизнес-миссии в Кувейт и ОАЭ, в рамках которых более 20 московских и более 190 зарубежных туркомпаний объединились для проведения более 4,2 тысяч переговоров.

"Бизнес-миссии играют важную роль в развитии взаимодействия с приоритетными регионами и увеличении международного туристического потока в Москву. В 2023 году количество туристов из стран Ближнего Востока приблизилось к предпандемийным показателям 2019 года, увеличившись на 50%. Экономический вклад этих туристов в индустрию туризма столицы растет еще быстрее и уже составляет 85% от уровня 2019 года", — отметили в комитете.

Презентация возможностей Москвы в рамках бизнес-миссий включала обсуждение основных туристических направлений, привлекательных для ближневосточных туристов, таких как групповые и семейные поездки. Представители московской туротрасли подчеркнули готовность предложить разнообразные пакеты услуг, с акцентом на развлечения и гастрономию.

"Мы заметили искренний интерес со стороны туристов из Кувейта и ОАЭ к посещению Москвы и других российских городов, а также к изучению их культурных достопримечательностей. Московские эксперты получили живой отклик от коллег из ближневосточных стран, и некоторые компании уже получили предложения о сотрудничестве. Участники бизнес-миссии выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии туристических отношений между Москвой и странами Персидского залива", — сообщили в ведомстве.

В Московском туристическом агентстве также подчеркнули, что представители иностранных компаний оценили перспективы сотрудничества с российской столицей.

"Развитие туристического сотрудничества между Москвой и странами Ближнего Востока уже дает свои плоды. В 2023 году Катар, ОАЭ и Кувейт превзошли предпандемийные показатели", — добавили в пресс-службе.