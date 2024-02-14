Курорт Altai Palace, расположенный в Алтайском крае в пределах игорной зоны "Сибирская монета", был признан одним из самых выдающихся в России согласно оценкам более чем 90 российских тревел-блогеров и журналистов, участвующих в проекте Медиаразведка от сервиса путешествий "tutu".
В рамках этого проекта в 2023 году эксперты посетили 24 региона страны, где оценили 68 отелей и гостиниц, делая акцент на условия проживания и качество предлагаемого питания. Отель Altai Palace был оценен на 9,9 баллов из возможных 10.
В общем рейтинге лидеры были отмечены в 17 регионах России, и Алтайский край выделяется как единственный регион Сибирского федерального округа, представленный в списке лидеров. Всего 21 объект был оценен экспертами от 9,5 до 10 баллов.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.