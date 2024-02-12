Все о шенгенской визе для российских путешественников: ситуация в 2024 году

Шенгенские визы в 2024: обновленные требования и стоимость

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуация с выдачей шенгенских виз в 2024 году стабильна, и в некоторых странах даже улучшилась. Например, за прошлый год Франция выдала россиянам более 116 тысяч виз, что почти на 70% больше, чем в 2022 году. Однако, есть и некоторые негативные тенденции: стоимость шенгенской визы может увеличиться, а некоторые страны ужесточили требования к предоставляемым документам.

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Вместо обычных 120 евро россиянам теперь придется заплатить 135 евро за шенгенскую визу. Февраль и март оказываются наиболее подходящими месяцами для подачи документов, так как в это время меньше народу, записывающегося в визовые центры, и визы обрабатываются быстрее.

Традиционный пик обращений за визами происходит в апреле-мае, когда туристы планируют свои поездки на лето. Франция остается самой популярной страной для получения шенгенской визы, особенно при наличии хорошей визовой истории, с возможностью получить годовой мультишенген.

Однако, некоторые страны, такие как Германия, Словения и Мальта, ужесточили требования к российским заявителям, включая необходимость предоставления туристической медицинской страховки, оформленной в странах ЕС, а также счета в европейском банке.

Несмотря на это, российские туристы адаптируются к новым ограничениям и бюрократии, иногда выбирая другие страны для получения шенгенской визы и путешествуя в Германию через них, пользуясь отсутствием внутреннего пограничного контроля в Шенгенской зоне.

Также следует учитывать, что в 2024 году россиянам доступен въезд в 119 стран мира без оформления визы, однако большинство из них требуют, чтобы загранпаспорт был действителен еще как минимум полгода после окончания поездки.