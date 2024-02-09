Туристы могут легко взять с собой из гостиничного номера две полезные вещи

Одна из путешественниц поделилась опытом. Она рассказала, что гости отелей могут без проблем взять с собой из номера различные предметы личного пользования. К примеру, тапочки, предоставляемые для одноразового использования могут быть удобны также в других ситуациях, например, во время перелета.
Также шапочка для душа из отеля может быть использована, например, для защиты обуви от грязи во время перелета.
Поэтому туристам не следует стесняться брать с собой эти предметы, чтобы улучшить свой отдых и сделать его более комфортным.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.