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Туристы могут легко взять с собой из гостиничного номера две полезные вещи

Туристический секрет: какие предметы из номера отеля можно забрать

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Туризм

Одна из путешественниц поделилась опытом. Она рассказала, что гости отелей могут без проблем взять с собой из номера различные предметы личного пользования. К примеру, тапочки, предоставляемые для одноразового использования могут быть удобны также в других ситуациях, например, во время перелета.

Туристический секрет: какие предметы из номера отеля можно забрать
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

 Также шапочка для душа из отеля может быть использована, например, для защиты обуви от грязи во время перелета.

Поэтому туристам не следует стесняться брать с собой эти предметы, чтобы улучшить свой отдых и сделать его более комфортным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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