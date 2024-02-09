Туристы могут легко взять с собой из гостиничного номера две полезные вещи

Туристический секрет: какие предметы из номера отеля можно забрать

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из путешественниц поделилась опытом. Она рассказала, что гости отелей могут без проблем взять с собой из номера различные предметы личного пользования. К примеру, тапочки, предоставляемые для одноразового использования могут быть удобны также в других ситуациях, например, во время перелета.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Также шапочка для душа из отеля может быть использована, например, для защиты обуви от грязи во время перелета.

Поэтому туристам не следует стесняться брать с собой эти предметы, чтобы улучшить свой отдых и сделать его более комфортным.