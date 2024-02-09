Мэр пообщался с волками: новый популярный формат туризма в 'Долине волков' у Кисловодска

Мэр Кисловодска случайно оказался среди волков

Евгений Моисеев, глава города-курорта, недавно посетил уникальный питомник под названием "Долина волков", расположенный в селе Элькуш недалеко от Кисловодска.

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мэр признался, что его посещение этого места, ставшего известным как центр экологического туризма на КМВ, было совершенно случайным.

Он отметил, что новая туристическая достопримечательность действительно поражает воображение. В питомнике представлены различные породы волков, собак хаски и волкособов.

Гости могут насладиться видом на этих животных и даже пообщаться с некоторыми из них, на фоне потрясающих панорамных видов.

Однако, несмотря на популярность "Долины волков" среди туристов, у питомника есть определенные проблемы. Представители администрации питомника сообщили мэру, что им требуются инициативные сотрудники. Кандидаты на должность должны быть готовы работать с посетителями и участвовать в общении с животными.