Мэр пообщался с волками: новый популярный формат туризма в 'Долине волков' у Кисловодска

Евгений Моисеев, глава города-курорта, недавно посетил уникальный питомник под названием "Долина волков", расположенный в селе Элькуш недалеко от Кисловодска.

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic