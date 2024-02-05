У российских туристов забрали паспорта на границе, так как они из Свердловске

Российские туристы лишены паспортов на границе из-за переименования города

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Управляющий партнер юридической компании "Справедливые решения" Михаил Репринцев прокомментировал ситуацию, когда у российских туристов изъяли заграничные паспорта из-за несовпадения данных о городе рождения после переименования Екатеринбурга.

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Репринцев подчеркнул, что переименование города не является достаточным основанием для изъятия паспорта согласно 114 федеральному закону. Он отметил, что с введением поправок с 11 декабря 2023 года данные изменения в паспорте из-за переименования города не рассматриваются как основание для изъятия паспорта.

Адвокат заявил, что причины изъятия паспорта могут быть связаны с сознательными изменениями в документах или с ошибках, такими как неверная дата или место рождения.