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У российских туристов забрали паспорта на границе, так как они из Свердловске

Российские туристы лишены паспортов на границе из-за переименования города

0:49
Туризм

Управляющий партнер юридической компании "Справедливые решения" Михаил Репринцев прокомментировал ситуацию, когда у российских туристов изъяли заграничные паспорта из-за несовпадения данных о городе рождения после переименования Екатеринбурга.

Российские туристы лишены паспортов на границе из-за переименования города
Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Репринцев подчеркнул, что переименование города не является достаточным основанием для изъятия паспорта согласно 114 федеральному закону. Он отметил, что с введением поправок с 11 декабря 2023 года данные изменения в паспорте из-за переименования города не рассматриваются как основание для изъятия паспорта.

Адвокат заявил, что причины изъятия паспорта могут быть связаны с сознательными изменениями в документах или с ошибках, такими как неверная дата или место рождения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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