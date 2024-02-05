Управляющий партнер юридической компании "Справедливые решения" Михаил Репринцев прокомментировал ситуацию, когда у российских туристов изъяли заграничные паспорта из-за несовпадения данных о городе рождения после переименования Екатеринбурга.
Репринцев подчеркнул, что переименование города не является достаточным основанием для изъятия паспорта согласно 114 федеральному закону. Он отметил, что с введением поправок с 11 декабря 2023 года данные изменения в паспорте из-за переименования города не рассматриваются как основание для изъятия паспорта.
Адвокат заявил, что причины изъятия паспорта могут быть связаны с сознательными изменениями в документах или с ошибках, такими как неверная дата или место рождения.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.