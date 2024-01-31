Рецепт успеха: как сейчас получить шенген без риска отказа для россиян

Блогер поделился опытом получения Шенгенской визы

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер поделился своим личным опытом успешного получения Шенгенской визы в своем блоге на канале Дзен. Он выделил несколько ключевых моментов, которые помогли ему избежать отказа в получении визы.

Фото: Wikipedia by Rob984 is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди советов блогера: заполнение анкеты заранее на официальном сайте, активная бронь жилья в стране пребывания, подготовка маршрутного листа с указанием рейсов, запись в визовый центр и тщательная подготовка документов, включая справку с банковского счета, страховой полис, документы о владении недвижимостью и другие необходимые документы.

Блогер также подчеркнул, что финансовые гарантии играют важную роль, и рассказал о своем опыте в этом вопросе.