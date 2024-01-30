Курорты любимой россиянами страны захлестнули банды: обворовывают автомобили

Банды на Майорке нападают на туристов, обчищая их автомобили

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Банды на Майорке, любимом отдыхе россиян, организовали волны нападений на туристов, прицельно выбирая арендованные автомобили. Особенно затронут район Плайя-де-Пальма, где преступники нападали на туристов, оставивших ценные вещи в автомобилях.

Фото: Rene Westerholt. Собственная работа, Общественное достояние,

Полиция задержала троих членов банды, обвиняемых в краже около 20 чемоданов. Преступники также действовали на арендованных автомобилях, срок аренды которых истек. Арестованные имели судимость, и есть подозрения, что они совершили более широкий круг краж.

Ранее в Испании был арестован профессиональный вор-рецидивист, обворовавший более 70 туристов в отелях, поддаваясь различным методам маскировки.