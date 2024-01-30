Курорты любимой россиянами страны захлестнули банды: обворовывают автомобили

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Банды на Майорке нападают на туристов, обчищая их автомобили

0:42
Туризм

Банды на Майорке, любимом отдыхе россиян, организовали волны нападений на туристов, прицельно выбирая арендованные автомобили. Особенно затронут район Плайя-де-Пальма, где преступники нападали на туристов, оставивших ценные вещи в автомобилях.

Банды на Майорке нападают на туристов, обчищая их автомобили
Фото: Rene Westerholt. Собственная работа, Общественное достояние,

Полиция задержала троих членов банды, обвиняемых в краже около 20 чемоданов. Преступники также действовали на арендованных автомобилях, срок аренды которых истек. Арестованные имели судимость, и есть подозрения, что они совершили более широкий круг краж.

Ранее в Испании был арестован профессиональный вор-рецидивист, обворовавший более 70 туристов в отелях, поддаваясь различным методам маскировки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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