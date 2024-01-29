Недвижимость россиян заграницей под угрозой

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Российским владельцам зарубежной недвижимости грозит новый налоговый удар

1:19
Туризм

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассматривать получение арендных платежей за зарубежную недвижимость, отправляемых на иностранные счета российских владельцев, как незаконные валютные операции. В случае нарушения этого правила, россиянам грозят штрафы.

Российским владельцам зарубежной недвижимости грозит новый налоговый удар
Фото: Openverse by Человек с Урала is licensed under CC BY 2.0

Процесс начался с учетом новых законодательных поправок и привел к тому, что даже более мелким владельцам зарубежной недвижимости, получающим деньги на зарубежные счета, может быть наложен штраф.

Первым случаем такого воздействия стал штраф владельцу коммерческих помещений в Германии, который получал арендные платежи на свой иностранный валютный счет. В рамках данного случая, ФНС рассмотрела деятельность россиянина как предпринимательскую, а получение арендных платежей было классифицировано как незаконное, так как деньги не поступали на российский счет. В результате владельцу недвижимости был наложен штраф в размере 30% от общей суммы операции.

Благодаря новым правилам, ФНС также начала запрашивать у россиян с двойным гражданством или потенциальных владельцев вида на жительство информацию о зарубежных банковских счетах. Это стало частью ужесточенных требований к раскрытию информации о движении средств на зарубежных счетах и переводах без открытия банковских счетов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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