Недвижимость россиян заграницей под угрозой

Российским владельцам зарубежной недвижимости грозит новый налоговый удар

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассматривать получение арендных платежей за зарубежную недвижимость, отправляемых на иностранные счета российских владельцев, как незаконные валютные операции. В случае нарушения этого правила, россиянам грозят штрафы.

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Процесс начался с учетом новых законодательных поправок и привел к тому, что даже более мелким владельцам зарубежной недвижимости, получающим деньги на зарубежные счета, может быть наложен штраф.

Первым случаем такого воздействия стал штраф владельцу коммерческих помещений в Германии, который получал арендные платежи на свой иностранный валютный счет. В рамках данного случая, ФНС рассмотрела деятельность россиянина как предпринимательскую, а получение арендных платежей было классифицировано как незаконное, так как деньги не поступали на российский счет. В результате владельцу недвижимости был наложен штраф в размере 30% от общей суммы операции.

Благодаря новым правилам, ФНС также начала запрашивать у россиян с двойным гражданством или потенциальных владельцев вида на жительство информацию о зарубежных банковских счетах. Это стало частью ужесточенных требований к раскрытию информации о движении средств на зарубежных счетах и переводах без открытия банковских счетов.