Идеальный загар: где лучше всего "поджариться" под солнцем этой зимой

Туроператоры рекомендуют: ТОП-7 направлений для идеального загара этой зимой

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сотрудничестве с ведущими туроператорами, включая Coral Travel, PEGAS Touristik, Ambotis Holidays, FUN&SUN, Anex, "Русский Экспресс", Space Travel, PAC Group, TEZ TOUR и Let`sFly, составлен ТОП-7 пляжных направлений для отличного загара в этом зимнем сезоне.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди них выделяются Таиланд, ОАЭ, Египет, Куба, Шри-Ланка, Мальдивы и Хайнань. Египет предлагает комфортную температуру, Таиланд — погоду погорячее, ОАЭ обещают мягкое солнце, Шри-Ланка привлекает бесплатной визой до 31 марта, Куба предлагает морской бриз и мягкое солнце, на Мальдивах всегда солнечно, а Хайнань считается лучшим направлением в феврале.

Перелеты займут от 5,5 до 14 часов в зависимости от направления.