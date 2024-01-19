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Авиаперелёты резко подорожали: какие направления больше всего

Росстат сообщил о подорожании авиаперелётов на 22% в 2023 году

1:44
Туризм

По итогам 2023 года авиаперелёты по России экономклассом подорожали в среднем на 22%, подсчитал Росстат.

Росстат сообщил о подорожании авиаперелётов на 22% в 2023 году
Фото: РИА Новости by Сергей Пивоваров

Ведомство вычисляет "авиаинфляцию", пересчитывая стоимость билетов на 1000 километров пути без учёта комфорт-класса или бизнес-класса, а также индивидуальных скидок.

В декабре она достигла 7,6 тысячи рублей.

Рост цен на пассажирские авиаперевозки стал самым ощутимым с 2008 года — тогда он превышал 30%.

По данным сервиса "Яндекс Путешествия", больше всего подорожали билеты в Минеральные Воды (на 50% до 14 835 рублей туда-обратно) и Махачкалу (на 49% до 15 560 рублей). Полёты в Москву выросли в цене на 29%, в Санкт-Петербург — на 33%.

Динамика цен на международное авиасообщение разнонаправленная. Добраться самолётом в Китай стало дешевле на 25,5%, в Турцию — на 11%. Рейсы в Узбекистан и Израиль подорожали на 6%, в Таиланд — на 8%, в Киргизию — на 13%.

Причиной подорожания внутреннего авиасообщения стало завершение специальной программы субсидирования перевозчиков, предназначенной для компенсации санкций Запада, объяснили в крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines.

Спрос на авиаперелёты высокий, прокомментировал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Если в 2022 году авиакомпании стимулировали пассажира рублём, то в прошлом году стало очевидно, что пассажир вполне готов летать по более высоким ценам", — заметил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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