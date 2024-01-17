Туристы вне себя: ограничен доступ в главную достопримечательность Стамбула

Иностранцам ограничили доступ в мечеть Айя-София

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 15 января введены новые правила посещения мечети Айя-София в Стамбуле, о них рассказал турецкий телеканал NTV.

Фото: Shutterstock

Иностранные туристы теперь допускаются через отдельный вход и только на второй ярус собора, в отличие от тех, кто пришёл туда по прямому назначению — молиться. Вход стоит 25 евро.

Кроме того, гидам запретили групповые экскурсии — вместо этого можно послушать аудиогид через Wi-Fi (при отсутствии наушников их можно купить при входе за 100 лир).

Россияне уже возмущаются нововведениям на форумах.

"Походишь самостоятельно, рассказа не услышишь, и впечатлений не останется, быстро все забудешь", — справедливо полагают недовольные.

Качество аудиоэкскурсий также вызывает сомнения.

"В Википедии и на других ресурсах и то больше написано было. Неужели и здесь будет так же?" — жалуются туристы.

Ограничение доступа в главную достопримечательность Стамбула обусловлено её переполненностью после открытия мечети. На подобные непопулярные меры идут в последнее время и другие туристические объекты мирового значения — Лувр, музей имени Пушкина и Третьяковская галерея.