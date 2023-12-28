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С 1 января на 40-60% подорожает вход в дворцы-музеи Стамбула

Туризм

Вход в дворцы-музеи Стамбула подорожает на 40-60% с 1 января, сообщает Департамент музейного дела и рекламы Администрации национальных дворцов Турции.

С 1 января на 40-60% подорожает вход в дворцы-музеи Стамбула
Фото: iStock

Пример: цена комбинированного билета во дворец Топкапы (Дворец Топкапы + церковь Св. Ирины + гарем) для иностранцев повышается с 950 до 1500 турецких лир.

Подорожание будет наиболее ощутимым для индивидуальных туристов из-за рубежа. Туркам билеты в стамбульские дворцы обойдутся в 3-7 раз дешевле.

Рост цен делает ещё выгоднее экскурсии по дворцам в составе организованной группы.

"Для групп, организованных туров через туроператоров, цены на входные билеты были и будут на 20-25% дешевле, в зависимости от дворца, — подчеркнул Сунай Сертель из компании Tulpar Travel. — В Стамбуле и раньше было в целом выгоднее и удобнее пользоваться услугами DMC, чем осматривать всё самому за полную стоимость. Сейчас, после повышения цен для иностранцев, это преимущество будет ещё более явным".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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