За год туристы набросали рекордную сумму денег в римский фонтан Треви

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошедшем году туристы набросали в римский фонтан Треви рекордную сумму. Отмечается, что всего туристы накидали средств на сумму в 1,6 млн евро.

Фото: https://tveruprava.mos.ru/upload/medialibrary/351/fontan.jpg

Как указали представители благотворительной организации Caritas, которая распоряжается собранными средствами, точную сумму специалистам ещё предстоит посчитать.

"Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идёт о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч", — заметил представитель организации.

В то же время, он отметил, что представители римской энергокомпании Acea, которая, в том числе, занимается и водоснабжением города, собирает монеты в фонтане несколько раз в неделю. Однако всё зависит ещё и от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. Затем монеты запечатывают в мешки, отправляя их на сортировку и конвертацию. Только после этого они поступают в Caritas.