Полёты в Армению будут восстановлены Уральскими авиалиниями

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала 13 января авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет авиарейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, в соответствии с официальным заявлением пресс-службы перевозчика.

Фото: Openverse by jaime.silva is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Стало известно, что "Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из трех городов – Екатеринбурга, Москвы и Сочи, после практически двухлетнего перерыва.

По уточненным данным, рейсы из аэропорта Домодедово в Ереван и обратно будут осуществляться ежедневно начиная с 13 января. Также отмечается, что из Екатеринбурга в столицу Армении можно будет отправиться трижды в неделю, начиная с ближайшей субботы.

Рейсы из Сочи в Ереван и обратно планируются два раза в неделю, начиная с 16 января. Напомним, что "Уральские авиалинии" прекратили выполнение рейсов в Армению в марте 2022 года.