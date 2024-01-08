Кения начала принимать путешественников без виз

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января наступившего года одна из самых популярных туристических стран Африки, Кения, стала безвизовым государством для граждан всех стран мира. Тем не менее, "просто по паспорту" въехать в страну не получится, так как для пересечения границы нужно оформить электронное разрешение.

Фото: trn-news.ru

Иными словами, eTA в Кении — это фактически та же виза, однако с другим названием. Ведь процедура оформления электронного разрешения почти ничем не отличается от оформления электронной визы, но данный процесс намного дешевле.

По мнению специалистов, отмена виз в Кению не сможет вызвать всплеска интереса к турам в эту страну.

"Кения не страна массового туризма: из России туда нет прямого перелёта, нет большой базы пляжных отелей. А россияне в основной массе — "пляжные туристы" и предпочитают прямые рейсы", — поделилась своей точкой зрения представитель туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.

Тем не менее, сегодня Кения у россиян является одной из самых популярных африканских стран, расположенных южнее Сахары. Попасть в страну можно с одной пересадкой через Египет.

При этом, несмотря на то, что для въезда в Кению не требуются никакие прививки, после её посещения некоторые государства требуют от путешественников сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Одной из таких стран, обращают внимание эксперты, является Танзания. Если же прививка была сделана заранее, добавляют специалисты, то поездку в эту страны можно отлично скомбинировать не только с Танзанией, но и с Угандой или Руандой.