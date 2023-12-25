Эксперты предложили 5 необычных способов встретить Новый год

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

До наступления Нового Года осталось совсем немного времени. Проверьте свою готовность: у вас есть наряд, подарки куплены, и, главное, решено, где и с кем вы будете встречать этот волшебный праздник? Просто забронируйте авторский тур: это отличный подарок для себя и ваших близких, обеспечивающий незабываемое путешествие и захватывающие локации.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

1. Рождественская сказка в Будапеште: зимние чудеса в Венгрии

Тоска по атрибутам Рождества не оставит вас равнодушными в Будапеште. Ярмарки, замки и катание на коньках в парке в зимнем убранстве города подарят вам невероятные впечатления. Будапешт предоставляет возможность увидеть классические достопримечательности, такие как Венгерский парламент и базилика Святого Иштвана, в новом свете. Национальный музей, трамвайные прогулки и визит в нестандартные бары приглашают вас на захватывающие indoor-активности.

2. Треккинг в Чили: приключение в Национальном парке Торрес-дель-Пайне

Самый подходящий сезон для путешествия в Южную Америку наступил, и национальный парк Торрес-дель-Пайне становится популярным направлением. Поднимитесь к вершинам Лас Торрес, встречайте гуанако, пересекайте озеро на каяке, чтобы увидеть ледник прямо перед вами, и наслаждайтесь огнями, сверкающими на вершинах гор Куэрнос.

3. Яхтинг на Мальдивах: отдых в раю с белыми парусами

Отдых на островах — это настоящее блаженство, но даже в раю можно почувствовать некоторую усталость, если каждый день проходит одинаково. Разнообразьте свое пребывание на Мальдивах, отправившись в круиз на белых парусах между необитаемыми островами, утопающими в бирюзовых водах. Главное преимущество — возможность совершить сноркелинг и наблюдать за гигантскими скатами манта.

4. Охота за северным сиянием в мурманске: зимние чудеса Кольского полуострова

Три причины посетить Кольский полуостров зимой: разнообразные зимние развлечения, удивительная атмосфера борьбы стихий в Териберке, снежная тундра и волшебное северное сияние во время полярной ночи. Поездка в Мурманск — это вызов самому себе и невероятная любовь к северным приключениям.

5. Горнолыжный отдых в Грузии: Адреналин и красота Кавказа

Катание на лыжах или сноуборде на курорте Гудаури с другой стороны горы — это отличный способ разнообразить ваш опыт. Кроме лыж, на курорте вас ждут тюбинг, парапланы и современные подъемники. Гудаури — это место, которое стоит посетить в вашем путешествии по Грузии, оно не уступает по красоте Тбилиси, Военно-Грузинской дороге и Кахетии.