Сервис путешествий tutu назвал востребованные маршруты путешествий для москвичей на Новый год.
Москвичи, согласно данным сервиса, предпочитают отдыхать на новогодние праздники в России. Более 80% выбирают российские регионы для путешетсвий и менее 20% отправляются за рубеж.
Жители столицы чаще всего выбирают для отдыха такие города, как Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новогород, Симферополь.
Ранее эксперты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах этой зимой.
По информации "Вечерней Москвы", популярными направлениями для внешнего туризма являются Белоруссия, Армения, Узбекистан.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".