Москвичи чаще стали выбирать для путешествий российские города, Белоруссию и Узбекистан

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис путешествий tutu назвал востребованные маршруты путешествий для москвичей на Новый год.

Фото: commons.wikimedia. org by Ph0kin is licensed under public domain

Москвичи, согласно данным сервиса, предпочитают отдыхать на новогодние праздники в России. Более 80% выбирают российские регионы для путешетсвий и менее 20% отправляются за рубеж.

Жители столицы чаще всего выбирают для отдыха такие города, как Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новогород, Симферополь.

Ранее эксперты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах этой зимой.

По информации "Вечерней Москвы", популярными направлениями для внешнего туризма являются Белоруссия, Армения, Узбекистан.