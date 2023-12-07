АТА: граждане РФ предпочитают Белоруссию и азиатские страны на Новый год

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Александр Мкртчян поделился информацией о наиболее пользующихся спросом направлениях отдыха среди российских туристов в преддверии новогодних праздников. Он отметил, что особую популярность приобрели Белоруссия, а также страны, такие как Армения, Казахстан, Грузия и Узбекистан.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" специалист сообщил, что среди более отдалённых направлений спросом пользуются ОАЭ и Таиланд. Мкртчян добавил, что из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке Египет уступил Турции.

Эксперт выразил мнение, что если конфликт на Ближнем Востоке постепенно утихнет, Египет сможет вернуться в число основных направлений для российских туристов.

"Если конфликт начнёт потихоньку затухать, то россияне вернутся в Египет, и Египет прочно войдёт в тройку, как это было обычно", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен.

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