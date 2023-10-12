Сниженный интерес: Туристы из России меньше едут на Мальдивы в новом сезоне

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В новом осенне-зимнем сезоне, направление на Мальдивы переживает спад интереса среди российских туристов. Теперь в отпуск на этот райский остров будут возить не только "Аэрофлот", но и зарубежные авиаперевозчики, так как чартерных рейсов уже не планируется. В сентябре сравнительно меньше россиян отправились на Мальдивы, чем годом ранее, снижение составило 37%, всего 12,735 туристов из России посетили острова. Таким образом, Россия уступила Китаю и Индии по количеству туристов на Мальдивах.

Фото: openverse

Эксперты связывают снижение интереса к Мальдивам с ростом курса доллара, увеличением стоимости проживания в мальдивских отелях и изменчивостью моды на это экзотическое направление. Многие богатые россияне, мечтавшие посетить Мальдивы, уже успели совершить туда поездки во время ограничений на границы, вызванных пандемией и геополитическими ограничениями. Теперь они исследуют новые направления.

В среднем, стоимость отдыха на Мальдивах в октябре составила 452,000 рублей за двоих, и средняя продолжительность пребывания — 8.6 ночей. Однако в стоимость тура также входили бронирования без включенных авиабилетов, их популярность на Мальдивах и Сейшелах по-прежнему растет, так как до трети туристов предпочитают покупать авиабилеты самостоятельно.

Особенности отдыха на Мальдивах. Стоит ли ехать сюда