Россиянка сняла квартиру в жилом комплексе в Таиланде и была удивлена

Российская туристка поделилась своим опытом аренды квартиры в Таиланде, в частности, в курортном городе Хуахин, в жилом комплексе. Она была поражена исключительным гостеприимством и удобствами, предлагаемыми в комплексе. Вот некоторые основные моменты из ее опыта:
Доступность по цене: Ежемесячная арендная плата за квартиру в комплексе была относительно низкой, около 350-400 долларов в месяц вне пикового сезона, несмотря на предоставляемые высококачественные удобства.
Впечатляющие удобства: В жилом комплексе был просторный бассейн с фонтанами, удобные шезлонги, уютные зоны отдыха с креслами и беседками, бесплатный тренажерный зал, детская площадка и зеленая зона с пальмами и цветами.
Ухоженная территория: В комплексе был штат работников, включая садовников и уборщиков, которые следили за тем, чтобы территория была ухоженной и чистой.
Удобства: Комплекс предлагал несколько удобных услуг, таких как тележки из супермаркета, уличная плита для приготовления пищи, торговый автомат с продуктами из магазина 7-Eleven и прачечная со стиральными машинами.
Библиотека и хранилище посылок: Зона отдыха на открытом воздухе включала библиотеку с бесплатными книгами для жителей, а также стенд для хранения посылок, способствующий созданию доверительной атмосферы в комплексе.
Инновационная система запирания: В комплексе использовалась кодовая система запирания вместо традиционных ключей, что было новым опытом для туриста и вызвало вопросы о ее надежности.
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