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Россиянка сняла квартиру в жилом комплексе в Таиланде и была удивлена

1:43
Туризм

Российская туристка поделилась своим опытом аренды квартиры в Таиланде, в частности, в курортном городе Хуахин, в жилом комплексе. Она была поражена исключительным гостеприимством и удобствами, предлагаемыми в комплексе. Вот некоторые основные моменты из ее опыта:

Россиянка сняла квартиру в жилом комплексе в Таиланде и была удивлена
Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Доступность по цене: Ежемесячная арендная плата за квартиру в комплексе была относительно низкой, около 350-400 долларов в месяц вне пикового сезона, несмотря на предоставляемые высококачественные удобства.

Впечатляющие удобства: В жилом комплексе был просторный бассейн с фонтанами, удобные шезлонги, уютные зоны отдыха с креслами и беседками, бесплатный тренажерный зал, детская площадка и зеленая зона с пальмами и цветами.

Ухоженная территория: В комплексе был штат работников, включая садовников и уборщиков, которые следили за тем, чтобы территория была ухоженной и чистой.

Удобства: Комплекс предлагал несколько удобных услуг, таких как тележки из супермаркета, уличная плита для приготовления пищи, торговый автомат с продуктами из магазина 7-Eleven и прачечная со стиральными машинами.

Библиотека и хранилище посылок: Зона отдыха на открытом воздухе включала библиотеку с бесплатными книгами для жителей, а также стенд для хранения посылок, способствующий созданию доверительной атмосферы в комплексе.

Инновационная система запирания: В комплексе использовалась кодовая система запирания вместо традиционных ключей, что было новым опытом для туриста и вызвало вопросы о ее надежности.

 

 

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Новая квартира в Таиланде в 500 метрах от моря в рассрочку. Пратамнак, Паттайя, Таиланд.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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