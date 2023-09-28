SuperJob: Краснодарский край стал самым негостеприимным для туристов регионом РФ

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, Краснодарский край оказался самым негостеприимным регионом России к туристам. В исследовании, проведенном с 5 июня по 25 сентября среди 2,1 тысячи человек из семи туристических регионов, только 26 процентов жителей Краснодарского края заявили, что ничего не раздражает в приезжающих россиянах.

Фото: openverse

Местные жители выразили недовольство поведением и внешним видом туристов, а также отметили обилие нецензурной лексики, нечистоплотность и высокомерное отношение к обслуживающему персоналу. В комментариях респонденты также упомянули проблемы, такие как хождение по улицам в купальниках и плавках, а также бросание мусора где попало.

С другой стороны, Камчатка оказалась самым гостеприимным регионом, где 74 процента участников опроса всегда рады приезду гостей. На втором месте по гостеприимству оказались жители Дагестана (60 процентов), а на третьем — Ставропольского края (53 процента).

В других регионах, таких как Алтай, Крым и Калининград, отношение к туристам было более высоко, чем в Краснодарском крае, но не достигло уровня гостеприимства Камчатки и Дагестана.

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