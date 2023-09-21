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Новые курорты Северного Кавказа введут систему "всё включено"

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Туризм

Находящиеся в процессе строительства курорты Северного Кавказа планируют предоставить посетителям систему "все включено", сообщил Рустам Тапаев, заместитель генерального директора института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ", на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам летнего сезона в туристической индустрии в регионах страны.

Новые курорты Северного Кавказа введут систему "всё включено"
Фото: Openverse

Кроме того, Тапаев предложил концепцию мусульманской версии "все включено", предусматривающей полный спектр услуг без алкогольных напитков, для Каспийского кластера. По его словам, популярность курортов Северного Кавказа растет, и летние показатели посещаемости значительно превышают показатели предыдущего года.

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САМЫЕ КРУТЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / КАНЖОЛ. ЭЛЬБРУС. НАЛЬЧИК. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ #1
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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