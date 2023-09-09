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OneTwoTrip: ноябрьские праздники россияне проведут в Москве и Стамбуле

2:10
Туризм

Согласно исследованию OneTwoTrip, в этом году 51,5% туристов планируют провести ноябрьские праздники внутри России, в сравнении с 58,2% в прошлом году. Самые популярные гостиницы внутри страны — трех- и четырехзвездочные, на них приходится 37,3% и 35,4% бронирований соответственно. Многие также предпочли апартаменты, гостевые дома и хостелы, которые составили 18% заказов. Отели с пятью звездами оказались наименее востребованными, всего 9,3% бронирований.

OneTwoTrip: ноябрьские праздники россияне проведут в Москве и Стамбуле
Фото: Denis Babenko/Russian Look

Москва стала самым популярным направлением для ноябрьского отдыха, привлекая 16,6% от всех отельных бронирований внутри страны. Санкт-Петербург занял второе место с долей 13,3%, а третье место досталось Сочи с 12,2%. Также в топ-10 праздничных направлений вошли Калининград (9,9%), Казань (5,6%), Эсто-Садок (5%), Зеленоградск (2,8%), Воронеж (2%), Нижний Новгород (1,9%) и Кострома (1,7%).

За границей популярными стали четырехзвездочные отели с долей 34,9%, а также трехзвездочные гостиницы (20,5%) и апартаменты, хостелы или гостевые дома (18,5%). Номера в отелях с пятью звездами выбрали 15,8% туристов, а с двумя звездами — 10,3%.

В списке популярных зарубежных направлений лидирует Стамбул, привлекая 6,4% путешественников, за ним следуют Бангкок (5,8%) и Дубай (3,5%). Другие популярные направления включают Сингапур, Рим, Паттайя, Минск, Пекин, Шанхай и Париж.

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Стамбул. Путешествие с Тамарой Эйдельман.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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