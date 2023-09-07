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Российские туристы вторые сутки ждут пропавший рейс в Египете

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Туризм

Скандал разгорается вокруг рейсов в Египет, где российские туристы уже двое суток ждут пропавший рейс авиакомпании RedSea.

Российские туристы вторые сутки ждут пропавший рейс в Египете
Фото: Vivan755

Несмотря на многочисленные переносы времени вылета, сотрудники авиакомпании так и не появились в аэропорту.

Причиной задержки стала поломка самолета, и теперь пассажиры остались в неведении относительно даты своего вылета.

Эксперты также указывают на возможную нехватку бортов у компании RedSea, что может привести к дополнительным задержкам рейсов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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