Российские туристы вторые сутки ждут пропавший рейс в Египете

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Скандал разгорается вокруг рейсов в Египет, где российские туристы уже двое суток ждут пропавший рейс авиакомпании RedSea.

Фото: Vivan755

Несмотря на многочисленные переносы времени вылета, сотрудники авиакомпании так и не появились в аэропорту.

Причиной задержки стала поломка самолета, и теперь пассажиры остались в неведении относительно даты своего вылета.

Эксперты также указывают на возможную нехватку бортов у компании RedSea, что может привести к дополнительным задержкам рейсов.

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