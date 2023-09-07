Скандал разгорается вокруг рейсов в Египет, где российские туристы уже двое суток ждут пропавший рейс авиакомпании RedSea.
Несмотря на многочисленные переносы времени вылета, сотрудники авиакомпании так и не появились в аэропорту.
Причиной задержки стала поломка самолета, и теперь пассажиры остались в неведении относительно даты своего вылета.
Эксперты также указывают на возможную нехватку бортов у компании RedSea, что может привести к дополнительным задержкам рейсов.
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