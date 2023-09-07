"Новые Известия": изменить решение о полёте пассажирского самолета могут из-за плохого запаха или засора в туалете

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экипаж воздушного судна имеет право принимать решение о неотложной посадке в разнообразных ситуациях, включая нестандартные обстоятельства. Один из наиболее удивительных случаев произошел на борту рейса авиакомпании Delta Air Lines. Пассажир, столкнувшийся с проблемами желудка и диареей, вызвал изменение плана полета. Решение экипажа о срочной посадке было обусловлено не только неприятным запахом, но и потенциальной биологической угрозой.

Фото: openverse.org

Однако это лишь один из примеров необычных обстоятельств, которые могут вызвать задержку или изменение маршрута рейсов. В процессе полета могут возникнуть разнообразные ситуации, такие как тревожное состояние пассажиров, неблагоприятные метеоусловия, нехватка топлива или проблемы со здоровьем членов экипажа, сообщает newizv.ru. Иногда коммерческие рейсы могут быть отменены или пересмотрены по техническим или медицинским причинам.

Еще одним нестандартным фактором могут быть запахи, которые пассажиры могут почувствовать на борту и которые могут потребовать изменения маршрута. Например, рейс авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт из-за химического запаха в салоне, вызванного содержимым ручной клади одного из пассажиров.

Также засоренные туалеты могут стать причиной задержки или изменения маршрута. На одном рейсе авиакомпании Austrian Airlines пять из восьми туалетов были неработоспособными, что заставило экипаж вернуться в аэропорт. Столкновение с птицами — еще одна необычная ситуация, которая происходит сравнительно часто и может представлять серьезную угрозу для безопасности воздушных судов. В некоторых случаях рейсы могут быть отменены из-за забытых багажей или даже детей. Например, один пилот решил вернуться на взлетно-посадочную полосу, чтобы пассажир мог вернуться за своим багажом, а рейс авиакомпании Saudia был пересмотрен из-за того, что мать оставила своего ребенка в терминале.

Даже ошибка, связанная с посадкой домашнего животного на борту, может вызвать изменение маршрута. Один раз это потребовало от экипажа сменить маршрут, чтобы вернуть собаку ее владельцу. Несмотря на необычность таких ситуаций, важно помнить, что безопасность и комфорт пассажиров всегда на первом месте.

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