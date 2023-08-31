Планируется упростить пребывание российских туристов на территории Таиланда, позволив им пребывать до 90 дней без лишних сложностей. Согласно тайским СМИ, новый премьер-министр страны Сетта Тависин сделал такое заявление. Он выразил намерение правительства продлить безвизовый период для граждан России до 90 дней вместо текущих 30, а также предоставить аналогичные льготы для туристов из Китая и Индии.
Именно из этих трёх стран приходит основной поток туристов в Таиланд. Россиян, по всей видимости, ожидают значительные упрощения. Пройдя всего неделю с момента вступления в должность, Сетта Тависин даже сообщил, что был обращен запрос от туристического сектора о полной отмене визового режима для России. Пока что, однако, обсуждается лишь продление срока пребывания.
Российская Федерация представляет собой значительный рынок для Таиланда. Есть россияне, желающие провести в стране более 30 дней, особенно в холодный период года. Однако текущий срок действия визы ограничивается одним месяцем, что становится преградой. Преемник поста премьер-министра обещает рассмотреть вариант разрешения россиянам пребывать в Таиланде без визы в течение 90 дней.
Он также подчеркнул, что это станет ключевым шагом к достижению цели — увеличения доходов от туризма до $100 млрд. В этом контексте, рекомендации по акцентированию внимания на российских туристах высказала Ассоциация туризма Пхукета. Танет Тантипириякидж, представляющий ассоциацию, советовал увеличить число авиарейсов в Пхукет и Краби, а также продлить сроки пребывания для туристов из России, Белоруссии и Казахстана.
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