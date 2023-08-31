В Таиланде хотят упростить условия пребывания россиян в стране

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируется упростить пребывание российских туристов на территории Таиланда, позволив им пребывать до 90 дней без лишних сложностей. Согласно тайским СМИ, новый премьер-министр страны Сетта Тависин сделал такое заявление. Он выразил намерение правительства продлить безвизовый период для граждан России до 90 дней вместо текущих 30, а также предоставить аналогичные льготы для туристов из Китая и Индии.

Фото: Openverse

Именно из этих трёх стран приходит основной поток туристов в Таиланд. Россиян, по всей видимости, ожидают значительные упрощения. Пройдя всего неделю с момента вступления в должность, Сетта Тависин даже сообщил, что был обращен запрос от туристического сектора о полной отмене визового режима для России. Пока что, однако, обсуждается лишь продление срока пребывания.

Российская Федерация представляет собой значительный рынок для Таиланда. Есть россияне, желающие провести в стране более 30 дней, особенно в холодный период года. Однако текущий срок действия визы ограничивается одним месяцем, что становится преградой. Преемник поста премьер-министра обещает рассмотреть вариант разрешения россиянам пребывать в Таиланде без визы в течение 90 дней.

Он также подчеркнул, что это станет ключевым шагом к достижению цели — увеличения доходов от туризма до $100 млрд. В этом контексте, рекомендации по акцентированию внимания на российских туристах высказала Ассоциация туризма Пхукета. Танет Тантипириякидж, представляющий ассоциацию, советовал увеличить число авиарейсов в Пхукет и Краби, а также продлить сроки пребывания для туристов из России, Белоруссии и Казахстана.

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