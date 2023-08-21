Туроператоры: Спрос на туры в Китай стремительно растет

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на туры в Китай стремительно растет, несмотря на то, что действующее соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем распространяется только на жителей приграничных регионов. Согласно сообщениям туроператоров, на которые ссылается RTN, этот всплеск интереса вызван отложенным спросом, накопившимся за три года пандемии. Несмотря на требование о взимании визового сбора в размере 120 долларов, туристы с энтузиазмом заказывают туры в Китай.

Фото: "China-6164" by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Туроператоры с оптимизмом смотрят на то, что безвизовый режим в конечном итоге будет распространен на всех россиян, что еще больше простимулирует поток туристов в Китай. Такие компании, как Go China, демонстрируют высокие продажи, а туры запланированы до Нового года.

Однако термин "безвизовый" может ввести в заблуждение, поскольку существует требование о выдаче групповой визы. Путешественники, попадающие под этот режим, должны придерживаться группового списка и правил паспортного контроля, что может привести к увеличению времени ожидания или осложнениям для индивидуальных путешественников. Несмотря на эти проблемы, удобство групповой визы привлекает многих туристов.

Эксперты ожидают, что полное введение безвизового режима не приведет к резкому увеличению числа туристов из-за таких факторов, как высокие транспортные расходы. Кроме того, отсутствие вариантов оплаты и возросшие расходы на перелет и проживание повлияли на предпочтения китайских туристов путешествовать большими группами в Россию. По данным Министерства экономического развития, ожидается, что в этом году Россию посетят около 300-400 тысяч китайских туристов, в то время как некоторые эксперты прогнозируют, что их число приблизится к 100 тысячам.

Соглашение о групповых безвизовых обменах позволяет группам туристов численностью от 5 до 50 человек путешествовать между Россией и Китаем на основании списков, предоставляемых туроператорами. Действие этого соглашения возобновилось 1 августа и позволяет туристам находиться в другой стране до 15 дней. Российские туристы совершили почти 280 тысяч поездок в Китай в первом полугодии, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Пограничная служба ФСБ РФ.

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Туроператоры заметили растущий спрос на туры в Китай по визам.