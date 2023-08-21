Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети расходится фото ракеты, ударившей в субботу по драмтеатру Чернигова
Dünya: в "ворота" доллара забит ещё один гол
Дмитрий Медведев: следующий "хороший день" для Европы может стать последним
Пять первичных симптомов сахарного диабета, которые можно заметить при посещении туалета
Опытный диггер оценил имевшиеся шансы выжить у участников подземной экскурсии
Кандидаты в мэры Москвы предложат проект о квотах на электротакси
Доходы от мирового туризма увеличатся на 50 процентов к 2033 году - WTTC
Суд остановил работу шахты в Ростовской области из-за нарушений мер безопасности
В Бангладеше заболели лихорадкой денге более 102 тыс. человек с начала года

Туроператоры: Спрос на туры в Китай стремительно растет

2:35
Туризм

Спрос на туры в Китай стремительно растет, несмотря на то, что действующее соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем распространяется только на жителей приграничных регионов. Согласно сообщениям туроператоров, на которые ссылается RTN, этот всплеск интереса вызван отложенным спросом, накопившимся за три года пандемии. Несмотря на требование о взимании визового сбора в размере 120 долларов, туристы с энтузиазмом заказывают туры в Китай.

Туроператоры: Спрос на туры в Китай стремительно растет
Фото: "China-6164" by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Туроператоры с оптимизмом смотрят на то, что безвизовый режим в конечном итоге будет распространен на всех россиян, что еще больше простимулирует поток туристов в Китай. Такие компании, как Go China, демонстрируют высокие продажи, а туры запланированы до Нового года.

Однако термин "безвизовый" может ввести в заблуждение, поскольку существует требование о выдаче групповой визы. Путешественники, попадающие под этот режим, должны придерживаться группового списка и правил паспортного контроля, что может привести к увеличению времени ожидания или осложнениям для индивидуальных путешественников. Несмотря на эти проблемы, удобство групповой визы привлекает многих туристов.

Эксперты ожидают, что полное введение безвизового режима не приведет к резкому увеличению числа туристов из-за таких факторов, как высокие транспортные расходы. Кроме того, отсутствие вариантов оплаты и возросшие расходы на перелет и проживание повлияли на предпочтения китайских туристов путешествовать большими группами в Россию. По данным Министерства экономического развития, ожидается, что в этом году Россию посетят около 300-400 тысяч китайских туристов, в то время как некоторые эксперты прогнозируют, что их число приблизится к 100 тысячам.

Соглашение о групповых безвизовых обменах позволяет группам туристов численностью от 5 до 50 человек путешествовать между Россией и Китаем на основании списков, предоставляемых туроператорами. Действие этого соглашения возобновилось 1 августа и позволяет туристам находиться в другой стране до 15 дней. Российские туристы совершили почти 280 тысяч поездок в Китай в первом полугодии, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Пограничная служба ФСБ РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Туроператоры заметили растущий спрос на туры в Китай по визам.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Последние материалы
Блогерша Настя Ивлеева показала свое резюме для поиска работы в 24 года
В Казани разработали "капсулу бессмертия" с искусственным интеллектом
Ученые изобрели вакцину от алкоголизма
Врачи в Санкт-Петербурге ухаживают за новорожденным ребенком весом всего 320 граммов
Китайский ученый назвал напитки, которые повышают риск рака печени
Между Киргизией и Казахстаном образовалась пробка с участием почти 400 автомобилей
Соседов объяснил, почему до сих пор живет с мамой
Врачи назвали напиток, который защитит от рака
Житель Алупки задержан и обвинен в убийстве подростка
В Ниделандах в трёх городах произошли сокрушительные взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников