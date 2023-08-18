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Туристов, пользующихся туалетами на Пхукете, призвали к бдительности по необычной причине

1:30
Туризм

Неожиданный инцидент в жилом комплексе в Ката, курортной зоне на острове Пхукет в Таиланде, вызвал обеспокоенность среди туристов, подчеркнув необходимость быть осторожными при пользовании туалетами в этой азиатской стране. Инцидент был связан с обнаружением большого питона.

Туристов, пользующихся туалетами на Пхукете, призвали к бдительности по необычной причине
Фото: "Ayutthaya, Thailand" by RussBowling is licensed under CC BY 2.0.

По данным газеты Phuket Express, прибывшие на место ловцы змей обнаружили, что питон забрался в туалет, потенциально представляя опасность для жителей. Чтобы извлечь змею из канализационной системы, опытный змеелов использовал специальную ловушку, успешно извлекшую питона из унитаза. Жилец квартиры мисс Гай выразила свою благодарность змееловам за их работу и посоветовала другим жителям Ката проявлять осторожность в отношении змей, особенно в сезон дождей, который длится с мая по октябрь.

Это предупреждение также относится к российским туристам, которые часто арендуют жилье на острове Пхукет. Подобные инциденты не редкость на тропическом курорте, поскольку рептилии, подобные питонам, часто обитают в местных канализационных системах. Как посетителям, так и местным жителям рекомендуется проявлять бдительность даже во время обычных занятий, таких как посещение туалета. Сообщения о встречах людей со змеями в Таиланде появляются регулярно, что подчеркивает важность соблюдения осторожности при изучении экзотических мест, таких как остров Пхукет.

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Важная информация! Не лети в Тай, пока не посмотрел. Пхукет в низкий сезон.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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