При долларе по 120 рублей зарубежный туризм станет роскошью для россиян

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уровень курса иностранной валюты, при котором россияне начнут реже выезжать за границу, а отдых в зарубежных странах станет дорогим удовольствием, прогнозируется на отметке 115-120 рублей за доллар США и 140-150 рублей за евро, сообщает "УралБизнесКонсалтинг".

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency

С начала 2023 года рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранным валютам, ситуация пока не показывает устойчивого тренда на укрепление. Это означает, что потребители сталкиваются с неопределённостью и риском в планировании своих путешествий. В то время как некоторые специалисты говорят о том, что отсутствие резкого подъёма курсов смягчает "шоковый эффект" на потребителей, нельзя не отметить, что рубль по сравнению с летом прошлого года упал более чем на 100%.

Сегодня многие путешествия, которые ранее стоили 2 тысячи долларов США или 110-120 тысяч рублей, уже обходятся в 200 тысяч рублей и более. Такие значительные изменения в стоимости существенно влияют на доступность международных поездок для россиян. Эксперты прогнозируют, что начальные цены на путешествия за рубеж будут составлять от 180 до 200 тысяч рублей.

Ожидается, что в первую очередь от увеличения стоимости путешествий пострадают люди с ограниченным бюджетом. Такие направления, как Египет, Таиланд, Шри-Ланка и Коломбо, столкнутся с проблемами из-за снижения доступности. Однако для туристов, предпочитающих более премиальные направления, такие как Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы, последствия удара по карману будут менее значительными.

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