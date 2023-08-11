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"Турпром": туристов в Таиланде предостерегли от продукта, который может быть опасным

1:55
Туризм

Доктор Нопнатх Тиаррат Суван выступил с важным предупреждением для всех, кто находится в Таиланде. Он предупредил как местных жителей, так и многочисленных туристов, посещающих рестораны и разнообразные фудкорты, о потенциальной опасности заразиться инфекцией, поражающей мозг, через блюда из сырой или непрожаренной свинины.

"Турпром": туристов в Таиланде предостерегли от продукта, который может быть опасным
Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

В своем недавнем заявлении, опубликованном газетой The Thaiger, тайский врач подчеркнул, что за последние восемь дней августа было зарегистрировано пять случаев менингита свиней, причем все они были вызваны септицемией от стрептококковой инфекции. Эти случаи возникли исключительно в больнице Кхонкэн, где он практикует.

"Эта инфекция легко распространяется в мозг, приводя к инфекционному менингиту и даже поражая сердечную мышцу", — отметил врач.

Его опасения распространяются и на растущую невосприимчивость к антибиотикам бактерий Streptococcus suis из-за частого их применения. Незаменимым в борьбе с этой инфекцией стал ванкомицин — относительно мощный антибиотик, обладающий при этом заметными побочными эффектами.

Д-р Нопнатх дал несколько советов по снижению риска заражения: "Самый простой способ предотвратить это заболевание — избегать употребления недожаренной свинины. Тщательно мойте руки перед едой и сведите к минимуму контакт с сырой или недожаренной свининой".

Завершая свое предупреждение, эксперт напомнил всем о важности заботы о здоровье: "Инциденты, связанные со здоровьем, могут произойти с каждым из нас. Всегда лучше предотвратить проблемы, чем потом бороться с их последствиями".

В связи с этим туристам рекомендуется проявлять повышенную бдительность и следовать рекомендациям специалистов во время путешествия в Таиланд. 

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Почему Таиланд и Шри-Ланка популярны у российских туристов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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