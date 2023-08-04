В Таиланде банда обезьян столкнула в пропасть туриста, когда он мочился на обочине

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нахождение в национальных парках — это удивительная возможность насладиться природой и красотой окружающего мира. Однако нарушение общественного порядка в этих уникальных местах может повлечь за собой серьезные последствия. Этот факт недавно подтвердился инцидентом с туристом в провинции Ранонг, Таиланд.

Фото: REX/Shutterstock

Турист решил помочиться на обочине дороги в национальном парке, ничего не подозревая о возможных опасностях. Однако его действия привлекли внимание агрессивной банды из 10 обезьян. Внезапное нападение обезьян стало настоящим шоком для туриста. Он попытался отбиться от напавших, но в итоге его столкнули в 50-метровую пропасть.

Случившееся имело серьезные последствия. Турист получил тяжелые травмы и был в ужасном состоянии. Благодаря быстрой реакции местного автомобилиста удалось отогнать обезьян и вызвать спасательную группу. После сложной операции спасателей пострадавшего удалось достать со дна обрыва.

Этот инцидент напоминает о важности соблюдения правил и осторожности при посещении национальных парков. Не стоит забывать, что даже кажущиеся безобидными животные могут стать агрессивными.

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