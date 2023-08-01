Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал увеличение в 20 раз размера штрафа за появление на улицах Абхазии в купальнике.
Барзыкин считает эту инициативу совершенно нормальной, и уверен, что российских отдыхающих она не отпугнёт.
"Это совершенно нормально. Потому что в купальниках надо ходить на пляжах. И это касается не только Абхазии, но и всех других курортов. Поэтому своеобразные дресс-коды есть во всех странах, есть и в нашей стране", — сказал Барзыкин.
Эксперт уверен, что воспитанные люди и так не ходят в купальнике в общественные места, например, столовые. Поэтому на турпоток из России увеличение штрафов повлиять, по его мнению, не должно.
Зато увеличение штрафа в 20 раз поможет даже самым непонятливым туристам понять, наконец, привила хорошего тона, уверен Барзыкин.
Ранее стало известно, что в Абхазии в 20 раз увеличен штраф за нахождение на улицах и общественных местах в купальнике или с голым торсом. Теперь несознательным туристам придётся заплатить не 300 рублей, как раньше, а 6 тысяч рублей.
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