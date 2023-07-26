Найден новый способ "бесплатного" отдыха в отелях Турции: туристические СМИ удивлены

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы нашли "уникальный" способ получить бесплатный отдых в отелях Турции по системе "всё включено". Отельеры ошарашены этим мошенничеством, и пока не ясно, как с ним бороться. Метод заключается в использовании браслетов отеля, которые дают доступ к услугам "всё включено". Туристы, у которых есть такие браслеты, могут бесплатно пользоваться удобствами отеля, даже если они не являются его постоянными гостями. Об этом сообщает Турпром.

Фото: pixabay. com

Владелец Delphin Hotels, Толга Чомертоглу, рассказал о том, как иностранцы-резиденты сдают купленные дома другим иностранным туристам. Эти приезжие затем используют браслеты отеля, чтобы получить доступ к услугам "всё включено", находясь на территории отеля только до вечера, после чего уходят домой. Такой подход создаёт серьёзные проблемы для отельеров и может привести к убыткам.

Идея использования старых браслетов, оставшихся после предыдущего пребывания в отеле, была представлена британской туристкой Роксаной Балдунас. Она опубликовала видео в TikTok, рассказывая о том, как она бесплатно отдыхала и наслаждалась услугами "всё включено" в турецком отеле. Этот случай вызвал шок и негодование турецких туристических СМИ.

К сожалению, некоторые туристы также жалуются на отели в Турции, утверждая, что услуги "всё включено" не соответствуют заявленным. Не все отели предоставляют качественные услуги, которые обещают туристам, что может подорвать репутацию туристической индустрии в стране.

Для борьбы с такими мошенничествами отельерам следует обращать особое внимание на проверку браслетов и идентификацию гостей. Возможно, потребуются изменения в системе предоставления услуг "всё включено", чтобы предотвратить подобные случаи.

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