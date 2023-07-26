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Смертельно опасная ошибка с багажом в самолётах, которую многие допускают

2:19
Туризм

Эксперт Дэн Бабба обнародовал опасную ошибку с багажом, которую могут допускать туристы при посадке на самолёт. Причиной этой проблемы является стремление путешественников "затолкать" слишком тяжёлые и крупногабаритные сумки в верхние отсеки над креслами. Недопустимая перегрузка ручной клади не только создаёт задержки при размещении багажа и мешает другим пассажирам, но и представляет потенциальную угрозу их безопасности, сообщает Турпром.

Смертельно опасная ошибка с багажом в самолётах, которую многие допускают
Фото: Fotodom. ru

Проблема перегрузки ручной клади

Дэн Бабба, профессор Университета Невады в Лас-Вегасе, бывший пилот, обратил внимание на серьёзные проблемы, которые возникают из-за перегруженной ручной клади на борту самолёта. Туристы, стремясь избежать платы за регистрацию багажа, намеренно проносят слишком много вещей в салон. Это приводит к нехватке места в верхних шкафчиках, а также может вызвать конфликты и травмы у пассажиров.

Угрозы для безопасности

Попытки пассажиров уместить слишком большие сумки в верхних отсеках могут привести к серьёзным последствиям. Сумки могут упасть и нанести травмы другим пассажирам, а также создать аварийные ситуации в чрезвычайных обстоятельствах. Возможные задержки при размещении багажа также могут отрицательно повлиять на безопасность и комфорт всех пассажиров на борту.

Корректная укладка ручной клади — залог безопасного полёта

Правильная укладка ручной клади — это не только вопрос комфорта, но и касается безопасности всех пассажиров. Путешественники должны осознавать, что слишком тяжёлые и громоздкие сумки недопустимы на борту самолёта. Это требование следует соблюдать не только в интересах собственного комфорта, но и для обеспечения безопасности всего полёта.

Рекомендации стюардесс и авиакомпаний

Бортпроводница Крисите Кербел также подчеркнула проблему с ограниченным местом в верхних отсеках и призвала пассажиров соблюдать правила размещения багажа. Авиакомпании в свою очередь предпринимают шаги для решения проблемы, рассматривая возможность изменения формы верхних отсеков, что облегчит процесс размещения ручной клади и уменьшит конфликты между пассажирами.

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РУЧНАЯ КЛАДЬ В САМОЛЕТЕ. Что можно, а что нельзя брать с собой в ручную кладь
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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