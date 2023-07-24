Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киллиан Мбаппе получил предложение в 300 млн евро за переход в "Аль-Хиляль"
Школьники из России выиграли медали на международной олимпиаде по химии
Кардиолог рассказал, почему человек становится гипертоником
Naked Science: ИИ может заменить человека в постели
Apple выпустила обновление 15.7.8 для старых моделей iPhone
Терапевт объяснил, какими опасностями для здоровья грозят частые перелёты
"Аль-Иттихад" подпишет контракт с французским нападающим
Турист испражнился на лицо спящего отдыхающего и вызвал возмущение
Эксперты назвали переломы лап самой частой летней травмой среди котов

Туроператоры экстренно отменяют свои туры и сворачивают чартеры

2:33
Туризм

Катастрофа с пожарами на Родосе всё-таки "достучалась" до турфирм: туроператоры по всему миру экстренно отменяют свои туры на этот остров и сворачивают туда чартеры, пишет Турпром.

Туроператоры экстренно отменяют свои туры и сворачивают чартеры
Фото: Pravda.Ru

Греческая пресса сообщает, что об этом заявили все крупные поставщики туристов из Великобритании и Германии. Так, TUI заявил, что отменяет рейсы минимум до вторника. Туристы, у которых на эти дни назначен вылет, могут бесплатно перенести свой отпуск на другие направления. С Родоса туристы вернутся домой регулярными рейсами.

Jet2 Holidays отменил программы вплоть до 30 июля.

"Нашим приоритетом на Родосе, где продолжается пожар, является эвакуация туристов", — заявил туроператор, добавив, что процессы обмена и возврата будут решаться с туристами индивидуально.

EasyJet Holidays также снял программы до 29 июля. Туристов, забронировавших билеты на Родос до этой даты, просят обратиться в туристические агентства за альтернативой.

Сообщается, что пожар, начавшийся во вторник, уже почти неделю не удаётся взять под контроль. Пламя, высота которого местами достигала 30 метров, вчера достигло туристических курортов Родос, Линдос и Калату. В воскресенье на юге острова Родос было объявлено чрезвычайное положение. На данный момент проводится крупнейшая эвакуация из-за лесных пожаров в истории Греции: 19000 отдыхающих были экстренно вывезены с пляжей популярного острова Родос.

Критическая ситуация развернулась на юго-востоке курортного острова: тысячи пляжных туристов оказались в западне и были вынуждены бежать из отелей и спасаться от огня по морю. Сотни пожарных и спасателей борются с возгоранием, но жара, которую принёс африканский антициклон и накрыла южную Европу, в паре с ветром работает против армии и волонтёров.

Под парами стоят ещё два парома, также готовые отправиться вывозить туристов, а туроператоры и местные власти продумывают логистику. Спасавшиеся из "огненного ада" туристы рассказывают страшные истории — некоторым пришлось эвакуироваться в непонятном направлении пешком, другие уже попрощались со своим багажом, предполагая, что он пропал или даже сгорел вместе с отелем — но радуются уже тому, что остались живы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На острове Родос эвакуировали тысячи людей из-за пожаров
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные

Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.

Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
В России отрицают обвинения Киева в атаке на храм в Одессе. Что произошло в городе? Петр Ермилин "100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
"Москали, сдаемся!": ВСУ массово дезертируют под огнем и расстрелами
"Москали, сдаемся!": ВСУ массово дезертируют под огнем и расстрелами
Последние материалы
Кардиолог рассказал, почему человек становится гипертоником
Naked Science: ИИ может заменить человека в постели
Apple выпустила обновление 15.7.8 для старых моделей iPhone
Терапевт объяснил, какими опасностями для здоровья грозят частые перелёты
"Аль-Иттихад" подпишет контракт с французским нападающим
Турист испражнился на лицо спящего отдыхающего и вызвал возмущение
Туроператоры экстренно отменяют свои туры и сворачивают чартеры
Эксперты назвали переломы лап самой частой летней травмой среди котов
Sky Sports: "ПСЖ" продаст Мбаппе в Саудовскую Аравию за 300 млн евро
Bloomberg: Apple планирует повысить цены на iPhone в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников