Туроператоры экстренно отменяют свои туры и сворачивают чартеры

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Катастрофа с пожарами на Родосе всё-таки "достучалась" до турфирм: туроператоры по всему миру экстренно отменяют свои туры на этот остров и сворачивают туда чартеры, пишет Турпром.

Фото: Pravda.Ru

Греческая пресса сообщает, что об этом заявили все крупные поставщики туристов из Великобритании и Германии. Так, TUI заявил, что отменяет рейсы минимум до вторника. Туристы, у которых на эти дни назначен вылет, могут бесплатно перенести свой отпуск на другие направления. С Родоса туристы вернутся домой регулярными рейсами.

Jet2 Holidays отменил программы вплоть до 30 июля.

"Нашим приоритетом на Родосе, где продолжается пожар, является эвакуация туристов", — заявил туроператор, добавив, что процессы обмена и возврата будут решаться с туристами индивидуально.

EasyJet Holidays также снял программы до 29 июля. Туристов, забронировавших билеты на Родос до этой даты, просят обратиться в туристические агентства за альтернативой.

Сообщается, что пожар, начавшийся во вторник, уже почти неделю не удаётся взять под контроль. Пламя, высота которого местами достигала 30 метров, вчера достигло туристических курортов Родос, Линдос и Калату. В воскресенье на юге острова Родос было объявлено чрезвычайное положение. На данный момент проводится крупнейшая эвакуация из-за лесных пожаров в истории Греции: 19000 отдыхающих были экстренно вывезены с пляжей популярного острова Родос.

Критическая ситуация развернулась на юго-востоке курортного острова: тысячи пляжных туристов оказались в западне и были вынуждены бежать из отелей и спасаться от огня по морю. Сотни пожарных и спасателей борются с возгоранием, но жара, которую принёс африканский антициклон и накрыла южную Европу, в паре с ветром работает против армии и волонтёров.

Под парами стоят ещё два парома, также готовые отправиться вывозить туристов, а туроператоры и местные власти продумывают логистику. Спасавшиеся из "огненного ада" туристы рассказывают страшные истории — некоторым пришлось эвакуироваться в непонятном направлении пешком, другие уже попрощались со своим багажом, предполагая, что он пропал или даже сгорел вместе с отелем — но радуются уже тому, что остались живы.

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На острове Родос эвакуировали тысячи людей из-за пожаров