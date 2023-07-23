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Лежаки по цене однушки в Сочи возмутили российского туриста

1:52
Туризм

"Лежак по цене однушки" на пляже Сочи привлек внимание пользователей Instagram (обратите внимание: Instagram запрещен в России, так как принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в стране). Один недовольный пользователь под ником @krasnodar_kray опубликовал истории с ценами на аренду лежаков на центральном пляже Сочи и сопроводил их соответствующими комментариями, пишет Турпром.

Лежаки по цене однушки в Сочи возмутили российского туриста
Фото: pixabay.com

Согласно этим расценкам, туристы должны заплатить от 1,5 тысячи рублей за лежак утром и до ошеломляющих 2 тысяч рублей в "час пик". Автор поста с юмором прокомментировал это, сказав: "По цене однушки в Сочи", намекая, конечно, на стоимость аренды квартиры. Однако стоит отметить, что даже за 4 тысячи рублей на двоих найти приличное жилье в Сочи далеко не просто — цены на популярных агрегаторах обычно начинаются от 5 тысяч на летние дни.

Некоторые комментаторы были озадачены — зачем платить такие деньги? Некоторые предлагают: "Лучше отдохнуть за границей, да и дешевле получится". Другие указывают, что центральный городской пляж Сочи представляет собой довольно узкую галечную полосу, тянущуюся вдоль всего курорта и "прерывающуюся" у морского порта — не самое приятное и чистое место для отдыха. В свете этих обстоятельств другие удивились недовольству туриста и задали вопрос: "Чего он ожидал на центральной набережной главного курорта страны?" Некоторые также призывают понять "обирал" на пляже, которым приходится "платить огромные деньги за аренду и зарплату". Следует отметить, что по меньшей мере расценки не увеличились по сравнению с прошлым летом, вероятно, потому что они уже были достаточно высокими.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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