Турпром: Туристов предупредили об активизации клопов в отельных номерах

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов, отправляющихся в путешествие по Европе, стоит быть бдительными из-за неожиданной проблемы, связанной с аномальной жарой в регионе — постельные клопы, пишет Турпром.

Фото: shutterctock.com

Увеличение температуры приводит к их активному распространению. Джейкоб Уэддерберн-Дэй, эксперт по путешествиям, поделился важными советами о том, как избежать неприятной встречи с этими назойливыми насекомыми во время отдыха, сообщает британская газета Express.

Постельные клопы — это небольшие насекомые, способные нанести болезненные и зудящие укусы, и, что ещё хуже, испортить отпуск. Они могут попасть в багаж туристов и проникнуть в их дома, путешествуя "автостопом". Таким образом, происходит миграция и дальнейшее распространение паразитов.

Для того чтобы избежать появления постельных клопов во время путешествия по Европе, Джейкоб Уэддерберн-Дэй рекомендует следующие три важных совета:

Внимательно проверяйте свой номер: После заселения не спешите устраиваться на кровати. Независимо от того, насколько номер выглядит чистым или роскошным, обязательно проверьте постель и другую мебель из ткани на наличие движущихся коричневых или чёрных пятен и специфического запаха, указывающего на присутствие насекомых.

Не кладите багаж на кровать, ковёр, диван и кресло: Постельные клопы питаются кровью человека, поэтому они часто ассоциируются с местами, где люди спят или отдыхают. Чтобы предотвратить возможное заражение клопами, рекомендуется оставлять багаж на багажной полке или на холодной твердой поверхности, которая не привлечет клопов.

Не соглашайтесь на обмен номерами при обнаружении клопов: Если вы обнаружили каких-либо клопов, всегда предупреждайте руководство отеля и просите вернуть деньги, чтобы сменить отель. Вам могут предложить другой номер, но помните, что тележки для уборки могут разнести клопов по всему зданию, поэтому лучше всего покинуть место проживания, если у вас есть такая возможность.

Постельные клопы (Cimex lectularius) предпочитают обитать в условиях, близких к телесной температуре человека (около +36.1°C — +37.2°C). Повышение температуры воздуха создаёт для них более комфортные условия для размножения и активности. Напомним, что аномальная жара в Европе и Турции связана с "тепловым взрывом" в Сахаре. Антициклон, проходящий через регионы, эксперты называют "Цербером". Дневные температуры превышают отметку +43°C. Во всех уголках Европы уже в этом году наблюдается нарастание жары, и ожидается, что рекордные температуры будут побиты уже в 2024 году. Путешественники должны быть готовы к аномальным климатическим условиям и обязательно следовать советам экспертов-климатологов, чтобы обезопасить свой отдых.

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