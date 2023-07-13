"Турпром": россиянин в Польше удивился, узнав три способа, как похмеляются поляки

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России, который пожил в Варшаве, рассказал о трёх исконно польских удивительных антипохмельных способах. Об этом пишет "Турпром".

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По словам россиянина, в Польше солёное молоко является самым простым и распространённым средством от похмелья. Поляки просто пьют такой коктейль который готовят с достаточно щедрым количеством соли, а для усиления ээфекта в него добавляют стопку водки.

Автор отметил, что этот метод он лично опробовал, добавив, что средство чудотворным не самое чудотворное, но немного лучше себя чувствовать оно ему помогло.

Селёдка в уксусе — второе странное антипохмельное польское блюдо, которое испытал на себе блогер. Причём, замаринована рыба была настолько сильно, что съесть её оказалось довольно сложно, а эффект из-за этого был непонятен.

По мнению туриста, третий и самый спорный способ — это чифир, который получают вывариванием высококонцентрированной заварки чая. Но его поляки называют иначе и готовят из зелёного, а не из чёрного чая, вываривая до состояния "киселя".

Россиянин заявил, что наотрез отказался от дегустации сомнительного и тяжёлого для здоровья напитка, объяснив это тем, что во время похмелья сердце и нервная система итак испытывают слишком большие перегрузки.

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