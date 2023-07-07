Эксперты сервиса OneTwoTrip назвали наиболее популярные у россиян направления на июль. Их исследование публикует "Турпром".
Общие выводы таковы: туристы планируют в основном короткие поездки по России. Более 60 процентов заказов оформлены на срок от одного до трёх дней. Кроме того, на российских курортах бронируют чаще всего отели без звёзд и трёхзвёздочные гостиницы.
В список пяти наиболее популярных городов у россиян предсказуемо вошли: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград.
Ситуация с зарубежными турами похожа, здесь также популярны короткие поездки. Почти половина отельных заказов оформлена на один-три дня. Но за границей чаще бронируют четырёхзвёздочные отели. А список самых популярных городов возглавил Стамбул. Далее следуют Ереван, Милан, Рим и Минск.
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