"72.ru": тюменцы отдохнули в Узбекистане вместо Дубая и рассказали, сколько потратили

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из Тюмени Яна и Михаил хотели сначала отдохнуть в Дубае, но у них не получилось, и они выбрали Узбекистан. О том, как проходило путешествие и сколько потратили супруги, пишет портал "72.ru".

Фото: Pravda.ru

По словам Яны, в Азии ей очень понравилось. Билеты в Самарканд, где она давно мечтала побывать, взяли совершенно спонтанно. Они обошлись около 60 тысяч рублей на двоих с дополнительным багажом.

Отель был выбран не в центре города, но новый и аккуратный. Номер с завтраками стоил 42 тысячи рублей за неделю.

В аэропорту очень порадовало уважение со стороны местных жителей. Все подходили и интересовались, нужна ли помощь, добавила россиянка. Но доброжелательное и уважительное отношение к ним было во всех местах этой страны.

Тюменцы побывали в горах и на "Роза хутор", откуда открываются потрясающие виды. А по Узбекистану перемещались на скоростных поездах, где есть кондиционеры и специальные столики для еды.

Яна добавила, что они поменяли 60 тысяч рублей на узбекские деньги, но все их не потратили, хотя ни в чём себе не отказывали. Экскурсии обошлись в 13 тысяч, при этом они были индивидуальными. Но на групповых можно сэкономить в пределах 4 тысяч рублей, заключила туристка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Узбекистан и горы еды. Ташкент - столица плова. Вот это цены!