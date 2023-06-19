Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

На фоне сообщений о том, что в турецких отелях персонал начал проявлять хамство и относиться с пренебрежением к российским туристам, а также убийства в Стамбуле юриста из Москвы, "Вечерняя Москва" выяснила, как обстоят дела в других популярных у россиян странах. Где путешественникам из РФ следует проявлять осторожность, рассказал турагент Николай Мельник.

Фото: ya.ru

Эксперт назвал четыре такие страны. По его словам, это Венесуэла, Грузия, ОАЭ и Доминиканская республика.

Явных признаков агрессии именно по отношению к русским туристам в Венесуэле не фиксировалось, она опасна, так как криминальна сама по себе, пояснил собеседник издания. Там на любом курорте могут отрезать ногу или руку ли даже убить, если зайти не в тот район.

Нередко можно стать жертвой опасных мафиозных групп и преступников и в Доминикане, если гулять где-то на окраинах. Преступность в стране очень высокая. И стать жертвой вора может любой приезжий, предупредил специалист.

Наказать россиян в Дубае могут исключительно за правонарушения, объяснил агент. Случаи, когда граждане РФ отправлялись в эту мусульманскую страну и вели себя неподобающим образом, за что и привлекались к ответственности, были не раз.

Что касается Грузии, то тут вопрос в менталитете. Многие жители бывшей советской республики очень сильно устали от любых туристов, а не только из России, заключил Мельник.

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