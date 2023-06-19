Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Турист из РФ рассказал об отдыхе в Сочи с подробным расчётом расходов
Зрители WDR высмеяли Шольца, забравшегося в истребитель ради сигнала России
ТСН24: иммунолог Болибок заявил о новой беде, которую принёс в РФ COVID-19
Украинские СМИ: в Одессе и Запорожье прогремели сильные взрывы
Марков объяснил смысл захвата ВСУ села Пятихатки: Будет во всех мировых новостях
Испания выиграла Лигу наций УЕФА
Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области
Daily Express: в Британии предрекли Украине экономический бум
РВ: бойцы армии России начинили трофейный танк тротилом и взорвали на позициях ВСУ

Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России

1:36
Туризм

На фоне сообщений о том, что в турецких отелях персонал начал проявлять хамство и относиться с пренебрежением к российским туристам, а также убийства в Стамбуле юриста из Москвы, "Вечерняя Москва" выяснила, как обстоят дела в других популярных у россиян странах. Где путешественникам из РФ следует проявлять осторожность, рассказал турагент Николай Мельник.

Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Фото: ya.ru

Эксперт назвал четыре такие страны. По его словам, это Венесуэла, Грузия, ОАЭ и Доминиканская республика.

Явных признаков агрессии именно по отношению к русским туристам в Венесуэле не фиксировалось, она опасна, так как криминальна сама по себе, пояснил собеседник издания. Там на любом курорте могут отрезать ногу или руку ли даже убить, если зайти не в тот район.

Нередко можно стать жертвой опасных мафиозных групп и преступников и в Доминикане, если гулять где-то на окраинах. Преступность в стране очень высокая. И стать жертвой вора может любой приезжий, предупредил специалист.

Наказать россиян в Дубае могут исключительно за правонарушения, объяснил агент. Случаи, когда граждане РФ отправлялись в эту мусульманскую страну и вели себя неподобающим образом, за что и привлекались к ответственности, были не раз.

Что касается Грузии, то тут вопрос в менталитете. Многие жители бывшей советской республики очень сильно устали от любых туристов, а не только из России, заключил Мельник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самые ОПАСНЫЕ страны МИРА | МЫ побывали ВЕЗДЕ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу

Россия с успехом разгромила украинские колонны техники благодаря одному превосходству, заявили аналитики.

WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Саудиты решили радикально поднять цены на нефть
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
О том, какие продукты снижают холестерин, рассказал диетолог Гинзбург
Владимир Путин: "Я знаю, где Залужный"
Владимир Путин: "Я знаю, где Залужный"
Последние материалы
Марков объяснил смысл захвата ВСУ села Пятихатки: Будет во всех мировых новостях
Испания выиграла Лигу наций УЕФА
Рогов сообщил о захвате ВСУ села в Запорожской области
Daily Express: в Британии предрекли Украине экономический бум
РВ: бойцы армии России начинили трофейный танк тротилом и взорвали на позициях ВСУ
Новый рекорд: за сутки в плен сдались 40 военнослужащих ВСУ
Новое ПО для iPhone iOS 17 сможет объяснить сигналы приборной панели
Тайна "Ста тысяч солдат" скрывается в подземных пещерах Франции
Посол России Ерхов дал советы туристам из РФ, которые собираются отдохнуть в Турции в 2023 году
Раскрыты зарплаты и житьё домработниц российских звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников